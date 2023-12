Pracownice seksualne w dawnej Polsce. "Bardzo młode, niepiśmienne, pozostawione same sobie"

Organizacja była wielce niedoskonała. Jeśli była to pracownica domu publicznego, na ogół wyznaczano jeden dzień na badania, kiedy zjawiał się lekarz. Jeżeli u kobiety stwierdzono chorobę przenoszoną drogą płciową, kierowano ją do szpitala. Natomiast odinoczki, czyli kobiety pracujące samodzielnie, musiały zgłaszać się do punktu badań. Tu pojawiał się problem, bo w niektórych miastach punkty znajdowały się przy ratuszu. Lekarz przyjmował pacjentki w służbówce, więc w rynku tworzyła się długa kolejka kobiet, które były zaczepiane przez mężczyzn i czuły się upokorzone, co mnie wcale nie dziwi. Lekarze też protestowali, ponieważ punkty badań nie były odpowiednio przystosowane – nie można było umyć narzędzi, brakowało dostępu do bieżącej wody. Wiele kobiet nie chciało się badaniom w ogóle poddawać, za co groziła grzywna.