W świecie ziemianek królowały patriarchat i Kościół. "Jesteśmy tego spadkobierczyniami"

Nie tylko. Większość chłopek i chłopów po prostu nie było stać na to, żeby ich córki uczęszczały do szkół. Chodziło nie tylko o wysokość czesnego, ale również o konieczność sfinansowania podróży do internatu czy kupienia odpowiedniego ubrania. Chłopki, które trafiały do szkół ziemianek, pochodziły z najbogatszych włościańskich domów oraz z takich, które wierzyły w sens edukowania córek. Jednym z warunków przyjęcia do szkoły była znajomość podstaw czytania i pisania, mało powszechna w tamtych czasach. Ale kobiety w takich szkołach, te, które było stać na uczęszczanie do nich, albo które dostały stypendium, by móc się uczyć, brały z tej sytuacji tak dużo, jak mogły.