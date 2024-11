18‑latka ofiarą "pigułki gwałtu". Dramat na urodzinach pod Krakowem

Do tragedii doszło w nocy z 15 na 16 listopada w restauracji pod Krakowem, gdzie odbywała się impreza urodzinowa. Wśród gości była 18-latka, która została odurzona "pigułką gwałtu" i wykorzystana seksualnie.

Następnie kamery zarejestrowały, że do restauracji wróciła jedna z uczestniczek urodzinowej imprezy wraz z kolegą.

"Pigułka gwałtu" zawiera GHB, silny środek psychoaktywny, który działa szybko i jest trudny do wykrycia. Nie ma smaku ani zapachu, co czyni go praktycznie niewyczuwalnym. Zaczyna działać w ciągu kilku minut, wywołując senność, zagubienie, a czasem nawet amnezję.