Pracuje w Kauflandzie. Pokazała, co dostała w świątecznej paczce

Świąteczne paczki otrzymywane przez pracowników najróżniejszych firm wzbudzają w sieci spore emocje. Internauci chwalą się w nagraniach tym, co ich szefowie dodają do bożonarodzeniowych prezentów. Pewna użytkowniczka TikToka dołączyła do zagorzałej dyskusji. Pokazała swoim obserwatorom, jaki prezent otrzymała od pracodawcy. Internauci ocenili zawartość paczki. "Uroczy gest" - pisali w komentarzach.