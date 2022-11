Tak odgrywała się na nieuprzejmych klientach. Wideo ma prawie 200 tys. wyświetleń

Tak odgrywała się na nieuprzejmych klientach

Aby jak najlepiej zaprezentować standardowe zachowanie nieuprzejmych klientów, Holly odegrała w swoim filmiku na TikToku jedną z przykładowych sytuacji w sklepie. Kiedy klientka powiedziała do niej pretensjonalnie, że "nie może znaleźć więcej tych swetrów", Holly odpowiedziała jej, że wszystkie został już wyprzedane. Gdy klientka jednak mocno naciskała na to, by dziewczyna sprawdziła to na zapleczu, ta postanowiła tam pójść i zrobić sobie przerwę. Tak, przerwę. Wcale nie szukając wspomnianego modelu swetra.