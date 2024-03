Pracuje w wiejskim sklepie. "Ludzie myślą, że nie mam ambicji"

Wieś Rosochackie to rodzinna wieś jej ojca. Sama mieszka w Olecku – do pracy codziennie dojeżdża ok. 6 km. – Wszyscy się znają. Ponieważ wychowywał się tu mój tata, w okolicy mieszkają ciocie i wujkowie, a nawet jak ktoś nie jest z nami spokrewniony, to i tak często jest dla mnie "ciocią" lub "wujkiem" – mówi Ola. Pracę zaczyna wcześnie. Najwcześniej latem, gdy sklep otwierany jest o 6 i czynny jest do 19. Wiosną i jesienią – od 7 do 18, natomiast teraz, w sezonie jeszcze zimowym, zakupy można w nim zrobić do godz. 17.