Prawda o ślubie wyszła po latach. Mało kto o tym wiedział

Maria (z domu Mackiewicz) i Lech Kaczyńscy poznali się w 1976 roku w Gdańsku. Ona pracowała wówczas w pracowni badań koniunkturalnych Instytutu Morskiego. On był asystentem na wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego, poszukującym mieszkania. W willi, w której mieszkała Maria, zwolnił się pokój, w którym ostatecznie zamieszkał Lech. Tak zostali sąsiadami, których na początku połączyła przyjaźń, a chwilę później - miłość.

Do dziś niewiele osób wie, że Maria i Lech Kaczyńscy wzięli dwa śluby. Pierwszy odbył się dwa lata po zapoznaniu, 27 kwietnia 1978 roku w Warszawie i był ślubem cywilnym. Na kościelny musieli czekać aż pięć lat. Zorganizowali go w sopockim kościele razem ze chrztem świętym ich córki Marty, która miała wtedy trzy lata.

Prawdę o ślubie pary prezydenckiej wyznała po latach Marta Kaczyńska w książce "Moi rodzice". " Lubiłam oglądać zdjęcia ze ślubu i patrzeć na wzruszone oczy mamy . Miała wtedy na sobie prostą błękitną sukienkę i szal. Podobno tańczyli do rana" - napisała. Lech Kaczyński miał mieć wyrzuty sumienia, że ich ślub kościelny odbył się tak późno.

Kaczyńscy na początku zamieszkali w 36-metrowym mieszkaniu na Powiślu. Ponad 20 lat później ich domem stał się Pałac Prezydencki, w którym Maria Kaczyńska nie czuła się w pełni komfortowo. Mimo wszystko, chciała żyć tak, jak dawniej. Zrezygnowała z porannej obsługi, by sama mogła robić sobie śniadania. Chodziła także do starego mieszkania, gdzie gotowała mężowi bigos, by w pałacu nie unosił się zapach kapusty.