Premier Wielkiej Brytanii podał się do dymisji. Kim jest jego żona?

W październiku 2022 roku Rishi Sunak wraz z żoną Akshatą Murty wprowadzili się na jedną z najsłynniejszych ulic w Londynie. Gdy członek Partii Konserwatywnej obejmował stanowisko premiera, nic nie wskazywało, że niespełna dwa lata później poda się do dymisji. Rezygnacja premiera jest odpowiedzią na najgorszą w historii Partii Konserwatywnej porażkę, która miała miejsce w czwartkowych wyborach do Izby Gmin.

Akshata Murty nie pozostała w cieniu sławnego męża. To projektantka mody, a także córka indyjskiego miliardera . W pewnym momencie ukochana polityka była związana z pewnym skandalem dotyczącym podatków w Wielkiej Brytanii.

Akshata Murty i Rishi Sunak poznali się na Uniwersytecie Stanforda. Wzięli ślub w 2009 roku, a kilka lat później urodziły im się dwie córki - Krishna i Anoushka. Według "The Sun" w 2022 roku majątek premiera Wielkiej Brytanii wynosił 200 milionów funtów. To imponująca suma, jednak znacznie większe zainteresowanie budzi majątek jego żony, Akshaty Murty, który w tym samym roku wynosił 500 milionów funtów.

Akshata jest więc nie tylko ponad dwukrotnie bogatsza od swojego męża, ale również od króla Karola III, którego majątek po śmierci królowej Elżbiety II szacowany był na niecałe 500 milionów funtów. Według "The Times" Akshata i Rishi posiadają "co najmniej cztery nieruchomości", w tym dom w dzielnicy Kensington w Londynie warty siedem milionów funtów.

W kwietniu 2022 roku Akshata Murty znalazła się w centrum skandalu podatkowego. Wyszło na jaw, że żona premiera, będąca obywatelką Indii i posiadająca wyłącznie indyjski paszport, nie tylko ma w Wielkiej Brytanii status non-dom (termin określający rezydenta Wielkiej Brytanii, którego stałe miejsce zamieszkania znajduje się poza tym krajem - przyp. red.), ale również wykorzystuje go do unikania płacenia podatków.

