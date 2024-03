Myślą o powrocie z emigracji. "Dobrobyt w Anglii dla wielu się skończył"

Beata myśli intensywnie o powrocie do Polski od niemal roku. Przyznaje, że odkąd przyleciała do Wielkiej Brytanii, wiedziała, że to tylko epizod w jej życiu. - Zaczęłam pracę na produkcji. Miałam zarobić pieniądze, odłożyć oszczędności i wrócić do ojczyzny. Wszystko potoczyło się inaczej - wyznaje.