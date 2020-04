Problem z odrostami? Samodzielnie pofarbuj odznaczające się pasma i odśwież fryzurę

Chcąc równomiernie pofarbować odrosty, musisz najpierw podzielić włosy na 4 sekcje. Poprowadź przedziałek od czoła do potylicy, następny od lewego do prawego ucha, po czym każdą z wydzielonych części podepnij klamerkami. Koloryzację odrostów zacznij od pierwszej partii włosów – przy pomocy rozdzielnika wydzielaj cienkie pasemka i nakładaj farbę na odrosty. Rób to precyzyjnie i równomiernie, aby uzyskać jednolity efekt. Następnie przejdź do drugiej partii włosów i powtarzaj czynność na pozostałych sekcjach. Po pofarbowaniu odrostów potrzymaj preparat dokładnie tyle, ile wyznaczył producent na opakowaniu. Następnie umyj głowę i ciesz się wyrównanym kolorem włosów. Pamiętaj, że w przypadku zniszczonych włosów czas trzymania farby na włosach możesz skrócić o kilka minut.

Farbowanie odrostów – na co uważać?

Podczas farbowania odrostów bardzo ważne jest zachowanie ostrożności, aby uniknąć możliwego przedostania się kosmetyku do oczu czy uszu. Nigdy nie myj włosów przed farbowaniem odrostów, ponieważ warstwa sebum pozwoli na ochronę pasm przed czynnikami zewnętrznymi. Zabezpieczenie ubrania oraz dłoni jest niezbędne przed rozpoczęciem farbowania. Zazwyczaj zaleca się szybką koloryzację włosów, czyli około 10-15 minut, aby nie przesadzić z przytrzymywaniem kosmetyku dłużej, niż to wymagane. Oprócz tego, po farbowaniu odrostów warto zastosować dołączoną do opakowania odżywkę, która utrwali efekt i nie dopuści do wypłukania koloru. Przestrzeganie zasad samodzielnego farbowania odrostów pozwoli na efekt jak po wyjściu od fryzjera, ale nie powtarzaj tego zabiegu częściej niż co 6 tygodni. W końcu nie chcesz doprowadzić do nadmiernego przesuszenia pasm.