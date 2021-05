Próbowała odtworzyć popularne wideo z TikToka. Skończyła w szpitalu z poważnymi obrażeniami

Niebezpieczny challenge

Co się stało z 13-letnią Destini? Dziewczynka próbowała odtworzyć viral z TikToka. Nowy, bardzo niebezpieczny challenge polega na tym, by podpalić narysowany łatwopalną cieczą kształt na lustrze. Z relacji siostry poparzonej trzynastolatki wynika, że Destini wzięła ze sobą do łazienki spirytus, zapalniczkę i świecę. Jej mama z kolei dodała, że w momencie, gdy znalazła ciężko poparzoną córkę, jej telefon miał włączoną aplikację TikTok, która nadal nagrywała wideo.