Proceder zatacza coraz szersze kręgi. Pokazał, co za nim stoi

Mieszkańcy bloków często borykają się z przepełnionymi skrzynkami pocztowymi, wśród których znajdują ogłoszenia z chęcią kupna mieszkania przez parę bądź rodzinę. Najczęściej są to jednak ulotki wrzucane przez flipperów, czyli osoby, które szukają mieszkań, aby kupić je w zaniżonej cenie, wyremontować "po taniości", a następnie sprzedać drożej. Użytkownik platformy X (dawnego Twittera), kryjący się pod nazwą "fizyk matematyk" pokazał, co odkrył, kiedy odszukał w sieci podany na ulotce numer.

Mężczyzna zaznaczył jednak na ulotce jeden z podanych numerów, który, jak się okazało, nie należał do żadnego Franciszka. Z drugiego, opublikowanego przez niego zdjęcia wynika, że numer ten należy do agencji nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie.

Na post "fizyka matematyka", nawiązujący do działań flipperów i agencji nieruchomości, odpowiedziało w komentarzach wielu użytkowników platformy X. Część z nich podzieliła się również własnymi zdjęciami, które wykonali podobnym ogłoszeniom.

