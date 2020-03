Produkty osłabiające organizm. Jaka żywność niszczy układ odpornościowy?

W obliczu zagrożenia zakażeniem koronawirusem, warto przypomnieć o produktach, które mogą przyczynić się do dodatkowego osłabienia organizmu. W końcu układ odpornościowy jest przygotowany do działania w razie infekcji. Niestety, sami serwujemy sobie produkty spożywcze, które mogą w znaczny sposób zaszkodzić układowi immunologicznemu. Sprawdź, czego unikać, aby zadbać o własną odporność.

Niezdrowe jedzenie negatywnie wpływa na układ odpornościowy.

Spożywanie alkoholu a odporność

Warto ograniczyć spożywanie alkoholu do minimum. Choć czasami mówi się o korzyściach wynikających z umiarkowanego picia np. czerwonego wina, to jednak nadużywanie trunków przynosi bardzo poważne konsekwencje. Alkohol przyczyna się do przyrostu tkanki tłuszczowej, znacznie obciąża wątrobę, odwadnia i wpływa na zakłócenie snu. Wszystkie te skutki wynikają z działania etanolu, który osłabia odporność organizmu.

Szkodliwa kofeina?

O kawie krąży wiele skrajnych opinii. Koniec końców, trudno jednoznacznie przypisać kawie rekomendację związaną z jej spożywaniem. Nadużywanie "małej czarnej" może prowadzić do spadku samopoczucia czy innych kłopotów zdrowotnych. Kawa wypłukuje kilka cennych minerałów, a także zwiększa insulinoodporność – szczególnie niebezpieczną dla osób z niestabilnym poziomem cukru. Układ immunologiczny jest osłabiony, gdy zostaje zwiększona nerwowość i bezsenność, co może powodować nadmiar kawy.

Niebezpieczne [słodycze](https://portal.abczdrowie.pl/slodycze) i napoje słodzone

Produkty zawierające w sobie cukier nie są najlepszym rodzajem pożywienia. Zjadanie zbyt dużo słodyczy może prowadzić do ospałości, rozkojarzenia czy zgagi. Układ odpornościowy jest wyraźnie osłabiony, gdy przyjmuje się za dużo cukru w jedzeniu, ponieważ to prosta droga do rozwoju nowotworów, cukrzycy czy schorzeń układu krążenia. Podobnie dzieje się w przypadku picia kolorowych napojów, bo zwykle są naszpikowane chemią. Zamiast soków owocowych, w napojach znajduje się cukier albo inny słodzik, barwniki i konserwanty. Po chwilowym poczuciu satysfakcji, szybko spada miłe samopoczucie. Wiele składników w napojach i słodyczach tak silnie wpływają na odporność, że w dłużej perspektywie mogą przyczynić się do wielu chorób.

Zgubne wędliny i czerwone mięso

Według badań opublikowanych przez WHO, osoby spożywające czerwone mięso i różne wędliny, narażone są w znacznym stopniu na zachorowanie na nowotwór. Odporność jest zagrożona, gdy codzienna dieta składa się z dużej ilości czerwonego mięsa czy wędlin, ponieważ mogą one podrażniać śluzówkę jelita, stymulując rozwój bakterii. Nadmiar mięsa może doprowadzić do zakwaszenia, a także zwiększenia podatności na infekcje.

Trujące słone przekąski

Obok słodyczy, słone przekąski również powodują wzmożoną chęć podjadania. Równie szybko uzależniają i nie zaspokajają apetytu oraz oczywiście szkodzą. Tłuszcze zawarte w słonych przekąskach uszkadzają układ krążenia, powodują stany zapalne w naczyniach krwionośnych oraz bezpośrednio wpływają na powstanie blaszek miażdżycowych. Jeśli chodzi o układ odpornościowy, to zostaje on obciążony stężeniem złego cholesterolu oraz rozwijaniem insulinoodporności. Organizm jest zbyt przeciążony w walce z toksynami, więc szybciej łapiemy infekcje.