Prof. Bogumiła Kaniewska została rektorem UAM. Jest pierwszą kobietą od 101 lat na tym stanowisku

To historyczny moment – kobieta została rektorem wyższej uczelni i to przewyższającą liczbą głosów, bo 132 do 76. Prof. Bogumiła Kaniewska ma za sobą miesiące kampanii i wiele spotkań. Dzisiaj triumfuje, pokazując, że kobiety mają moc.

Prof. Bogumiła Kaniewska (Agencja Gazeta)