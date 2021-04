Prof. K. Simon opowiada o nadchodzącym sezonie ślubnym i komunijnym

Gościem programu "Newsroom" był prof. Krzysztof Simon. Rozmówca odpowiadał na pytania dotyczące zbliżającego się sezonu komunijnego oraz ślubnego. Jak przyznał lekarz, najlepszym rozwiązaniem są uroczystości na świeżym powietrzu. Z kolei na pytanie o to, czy w związku z obecną sytuacją pandemiczną powinny mieć miejsce większe przyjęcia, prof. Simon odpowiedział krótko: "Niech jednocześnie połączą to z pogrzebami za dwa do czterech tygodni". W dalszej wypowiedzi rozmówca stwierdził, że: "Wesela można różnie organizować. Można ostatecznie mieć wesele - najbliżsi członkowie rodziny w pewnej odległości i para młoda, a wesele można za rok odbyć, w znaczeniu uroczystości: tańce, swawola i pijaństwo".

