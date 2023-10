Projektuje z ubrań po zmarłych. Mówi, że czuje się jak psychoterapeuta

Wykorzystuje każdy skrawek materiału

Monika podkreśla jednak, że projekt "Memory" to jedynie część jej pracy. Na co dzień ratuje niechciane tekstylia, głównie jeans. - Tak sobie wymyśliłam pewnego wieczoru, że będzie to właśnie jeans z upcyclingu. Pełno się go marnuje, pełno jest na wysypiskach, a do tego lubię kolor niebieski w różnych odcieniach. Daję mu nowe życie, tworząc swoje "małe" dzieła. Są osoby, które regularnie mi wysyłają lub przynoszą jeans. Kiedy mam jakiś duży projekt, zaopatruję się w second-handach lub kupuję tkaniny stokowe.