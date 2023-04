Prosił o "ssanie języka". Minge podejrzewa, co może za tym stać

Co zrobił Dalajlama?

Dalajlama wybrał się do Dharamsala w północnych Indiach, by spotkać się ze studentami z fundacji M3M. Do przywódcy państwa tybetańskiego w pewnym momencie podszedł chłopiec, który chciał go przytulić. Duchowny nie tylko zgodził się, ale także poprosił, by ten pocałował go w usta.