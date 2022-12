Prosto, a jak efektownie. Zofia Ślotała oswaja biel także zimą

Garnitur to już stały bywalec imprez. Odkąd w modzie zadomowił się power dressing, kobiety bawią się kolorem garniturów i ich nietypowym fasonem. Także eksperymentują z dodatkami - chociażby dopinając do klapy broszki i nadając marynarkom wieczorowego wydźwięku. Zofia Ślotała co chwila zjawia się w towarzystwie ubrana w ciekawe komplety. Na pokazie najnowszej kolekcji FW 2022/2023 MVP Wardrobe, stylistka pokazała najjaśniejszy wariant garnituru.