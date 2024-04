Wymieszaj i postaw przy oknie. Komary nawet nie podlecą

Wystarczy nalać do kubka ocet winny, wkroić do niego kilka plasterków cebuli i skórek z cytryny, zamieszać i postawić np. na parapecie. Intensywny zapach unoszący się z naczynia sprawi, że komary poszukają innego miejsca do życia, a my będziemy mogli spokojnie zasnąć latem przy uchylonym oknie.