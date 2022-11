Nigdy nie przecieraj papierem deski w publicznej toalecie. Oto powód

Korzystanie z toalet publicznych to dla wielu osób spory problem. Nie należą one bowiem do najczystszych miejsc. Zanim zdecydujemy się na załatwienie potrzeb w galerii handlowej, restauracji lub na dworcu, zazwyczaj staramy się zminimalizować ryzyko kontaktu skóry z deską sedesową. Niektórzy rozkładają na niej papier toaletowy lub specjalne podkłady. Inni nie fatygują się aż nadto i przed skorzystaniem z toalety przecierają deskę kawałkiem papieru. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie.