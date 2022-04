Prosty trik na perfekcyjnie ugotowane jajko. Wystarczy pinezka lub wykałaczka

Jak precyzyjnie obrać jajko?

Udało się ugotować jajko bez uszczerbku na skorupce? Teraz warto je precyzyjnie obrać. I na to są sprawdzone metody. Do gotującej się wody dodaj szczyptę sody oczyszczonej. Wyjmij jajka i ostukaj delikatnie o rant garnka, tak, by skorupka pękła. Potem odłóż z powrotem do wody. Po liku minutach skorupka gładko odejdzie od białka.