Prosty trik z kartą w hotelu. Turyści nie mówią o tym głośno

W wielu hotelach na całym świecie zamiast klucza do pokoju, goście otrzymują specjalną kartę. Zwykle służy ona nie tylko do otwierania drzwi, ale także umożliwia korzystanie z dobrodziejstw elektryczności podczas pobytu w pokoju. Ma to jednak jeden minus - po wyjściu w gniazdkach nie będzie prądu i np. nie naładujemy wtedy telefonu. Istnieje jednak bardzo prosty sposób, aby to ominąć.