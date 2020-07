Prowadzi warsztaty z dominacji. Chętnych nie brakuje

Zaczęłam eksplorować i dzielić się swoją wiedzą z innymi kobietami. One wprowadziły to do swojego życia, dzięki czemu stały się pewniejsze siebie. Zaczęły mówić, czego tak naprawdę chcą, odzyskały kontakt ze swoją kobiecością.

Poznajemy własne granice i uczymy się komunikowania. Pracujemy np. w parach albo w grupie, zależy od ilości osób i ćwiczenia. Uczymy się jak być asertywnym, ale też jak odbierać komunikaty od drugiej strony. Jak przyjmować i dawać dotyk dla własnej lub czyjejś przyjemności. Dominacja na poziomie głębszym to jest doświadczenie tego, czego chcę doświadczyć poprzez drugą osobę. Między osobą uległą i dominującą jest bardzo duży kontakt w bezpiecznej przestrzeni. Na warsztatach dużo rozmawiamy o wstydzie, o kobiecości, pracujemy z ciałem. Robię zawsze jakąś strukturę warsztatów, ale podążam też za energią grupy. Muszę wyczuć, jak odważna jest grupa i wtedy dostosowuję na bieżąco to, co robimy. Na żywo można to lepiej zaobserwować, jest zupełnie inna energia, inne pole manewru.

Dużo rozmawiamy o granicach, aby wszyscy czuli się bezpiecznie, żeby kobieta mogła się otworzyć, żeby chciała nauczyć się sztuki dominacji. Podczas spotkań na żywo chcę zaprosić kobiety do ćwiczenia masażu pejczem. Chciałabym odczarować ten pejcz, który może służyć do pobudzania energii w ciele. Nie jest to takie straszne narzędzie jak je malują. Może być różna intensywność dotyku. Samo dotknięcie pejcza jest doświadczeniem. Co to znaczy dla mnie? Jak się z tym czuję? Co to znaczy, że ktoś mnie widzi z tym pejczem? To wszystko powinno odbywać się we wcześniej ustalonych granicach i o tym dużo rozmawiamy.