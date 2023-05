Prowadziła "Big Brothera". Tak dziś zarabia na życie

Pierwsze polskie reality show, czyli program telewizyjny "Big Brother" cieszył się ogromną popularnością widzów. Mieszkańcy Domu Wielkiego Brata byli nieustannie śledzeni przez kamery. Większość do dziś pamięta wyrazistą uczestniczkę czwartej edycji Jolę Rutowicz. Słuch o prowadzącej jednak zaginął. Co obecnie robi aktorka Karina Kunkiewicz?

Karina Kunkiewicz zaliczyła swój aktorski debiut już jako nastolatka, wcielając się w rolę siostry Marii Skłodowskiej-Curie, we francusko-polskim serialu biograficznym. Później podjęła studia na Akademii Teatralnej w Warszawie.

Zagrała wiele epizodycznych i drugoplanowych ról w polskich filmach i serialach, m.in. "Tydzień z życia mężczyzny", "Tryumf Pana Kleksa", "Lokatorzy", "Adam i Ewa" i "Na Wspólnej". Później dołączyła do obsady serialu "Klan", gdzie dostała rolę niezrównoważonej psychicznie doktor Edyty Przybysz, która chciała rozbić małżeństwo Pawła i Krystyny Lubiczów.

Karina Kunkiewicz pracuje teraz jako agentka nieruchomości w Warszawie. "Jako doradca z kilkuletnim doświadczeniem w branży nieruchomości wiem, jak ważny jest bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego sprzedających/kupujących chętnie zapraszam do naszego biura, które mieści się w centrum Warszawy" - zachęca.

