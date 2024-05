W centrum Marywilska 44 znajdowało się ponad 1,4 tys. sklepów i punktów usługowych. W niedzielę ok. godz. trzeciej nad ranem hala zaczęła się palić. Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił, trawiąc wszystko, co stanęło na jego drodze. Wielu ludzi zostało bez pracy i środków do życia. Wśród nich jest także Iryna Lakhnova.