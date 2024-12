Przebadała pomadkę z drogerii. Wynik może wprawić w osłupienie

Przebadała pomadkę. To na niej znalazła (zdjęcie podglądowe)

"Znalazłam to w drogerii i postanowiłam zbadać… Wynik szokuje" - rozpoczęła swój post na Instagramie mikrobiolożka, Julia Brylak. Kobieta wzięła na tapet przecenioną pomadkę, która niestety skrywała przerażającą tajemnicę.

Wiele kobiet chętnie testuje różnego rodzaju szminki i pomadki w drogeriach. Dzięki temu są w stanie perfekcyjnie dopasować ich odcień do swojego typu urody. Czy jednak aby na pewno warto sięgać po produkty, które przed nami ktoś już dotykał? Ekspertka postawiła sprawę jasno.

Przebadała pomadkę. To na niej znalazła

"Czy warto ryzykować zdrowiem i kupować otwarte kosmetyki za 32 zł? Moim zdaniem – NIE" - stwierdziła Julia Brylak. Mikrobiolożka wybrała się do jednej z drogerii, gdzie skusiła się na jedną z dostępnych tam pomadek. To, co na niej się znalazło, przeszło jednak wprawia w osłupienie.

"Otwarta, używana i przeceniona pomadka okazała się pełna… pałeczek z grupy Enterobacteriaceae! A dokładnie E.coli. Co to oznacza? Zanieczyszczenie kałowe w produkcie do ust" - informuje specjalistka.

Warto dodać, ze zarażenie się tego typu bakteriami może wiązać się z poważnymi problemami ze zdrowiem, np. zatruciem pokarmowym objawiającym się biegunką, wymiotami, bólem brzucha oraz ogólnym osłabieniem organizmu.

Zbadała dwa eyelinery

Julia Brylak przedstawia się jako ekspertka higieny beauty. Nic dziwnego, że na jej profilu na Instagramie często przedstawia badania popularnych produktów do makijażu. Jakiś czas temu poddała analizie dwa eyelinery. Jeden z nich był używany tylko przez jedną osobę, która dbała o jego właściwe przechowywanie. Okazało się, że badanie produktu nie wykazało nic niepokojącego.

Z kolei drugi przesłała jej obserwatorka. Warto dodać, że tym produktem malowało się więcej osób, które w dodatku nie przykładały większej wagi do tego, by dokładnie go zamykać.

"(...) niestety pokryty był 'murawą' bakterii z grupy coli" - zdradziła specjalistka.

