Przeczytała wiadomości chłopaka. "Stara miłość nie rdzewieje"

Natalia myślała, że jej związek nie może być lepszy. W pełni ufała swojemu partnerowi i snuła plany na przyszłość. Niestety, rzeczywistość okazała się inna. Jej związek legł w gruzach, gdy przeczytała wiadomości chłopaka.

Natalia ze swoim chłopakiem jest od lat. Poznali się na drugim roku studiów. Można śmiało powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Chwilę po rozpoczęciu związku para zamieszkała razem. Dziewczyna myślała, że wie o swoim chłopaku wszystko i może ufać mu bez graniczne.

Problemy pojawiły się, gdy ukochany Natalii odnowił kontakt ze swoją dawną przyjaciółką z liceum. Chłopak zapewniał, że to tylko przyjaźń i rozmawia z nią, bo ma sentyment do dawnych czasów. Te wyjaśnienia nie uspokoiły podejrzeń dziewczyny. Pewnego wieczoru, gdy chłopak zasnął podczas oglądania filmu, sprawdziła jego wiadomości.

To, co zobaczyła, doprowadziło ją do łez. "Oczom nie mogłam uwierzyć. Pisał jej, że tak bardzo chciałby się z nią zobaczyć, ale tak, żebym o niczym nie wiedziała. Potem zaczęło się wzajemne komplementowanie się, teksty typu: 'ale ty się super trzymasz, tak dobrze wyglądasz'" – żaliła się na forum WP Kafeteria.