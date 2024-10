Córka Samusionek wylądowała w domu dziecka. Tak dziś mówi o niej matka

"4 października 2002, to też był piątek...O 8-ej rano zgłosiłam się do kliniki położniczej. Było po wyznaczonym terminie porodu, więc zapadła decyzja o wywołaniu go. Po ponad 12 godzinach przyszło na świat słońce mojego życia. Moja córka Mia" - napisała na Instagramie Anna Samusionek.

"Nie chciałam znać płci dziecka w ciąży, ale nie miałam wątpliwości, że będzie to dziewczynka, bo śniła mi się na wiele lat wcześniej. Jesteś spełnieniem mojego snu córeczko. Cudownego urodzinowego dnia" - dodała.

Walczyła z byłym mężem o prawa do opieki nad córką

W 2022 r. Anna Samusionek poślubiła Krzysztofa Zubera, z którym doczekała się narodzin dziecka. Po niespełna trzech latach małżeństwa para podjęła decyzję o rozstaniu. Aktorka wyznała nawet, że mąż miał dopuszczać się wobec niej przemocy.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Między byłymi partnerami rozpoczęła się prawdziwa batalia o prawa opieki nad ich córką. Choć sąd na początku przyznał opiekę nad córką aktorce, Zuber obwiniał byłą żonę o utrudnianie mu kontaktów z dzieckiem. Walka trwała przez kilka lat. W 2013 r. dziewczynka uciekła do ojca, który wtedy miał już odebrane prawa rodzicielskie. Sąd postanowił wówczas umieścić ją w domu dziecka.

W sprawę zaangażował się nawet ówczesny prezydent, Bronisław Komorowski, do którego dziewczynka napisała list, w którym prosiła go o to, by mogła zamieszkać z ojcem. W 2015 r. sąd wyraził na to zgodę.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Anna Samusionek naprawiła relacje z córką

Obecnie wydaje się, że Anna Samusionek świetnie dogaduje się z córką. Panie chodzą razem na koncerty i chętnie chwalą się wspólnymi zdjęciami w mediach społecznościowych.

- Miłość wszystko zwycięża, miłość jest cierpliwa. Na pewno nie było łatwo, szczególnie że stało się to tematem publicznym, więc to był dodatkowy problem, ale to już za nami - zdradziła jakiś czas temu w "Dzień dobry TVN" aktorka.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl