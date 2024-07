Budzisz się na mokrej poduszce? To ważny znak

Kiedy temperatury przekraczają 25 stopni Celsjusza, zaczynamy się intensywnie pocić. To całkowicie naturalne zjawisko, które wynika z termoregulacji ciała. Nadmierne pocenie się podczas snu może być jednak objawem poważnej choroby.

Jeśli temperatura w pokoju nie przekracza 25 stopni Celsjusza, a mimo to, budzisz się "zlana potem" to może być sprawka silnego stresu bądź zaburzeń lękowych . Narastające napięcie objawia się w postaci nocnych potów, zgrzytania zębami czy koszmarów.

Stres to tylko jeden z czynników, które wywołują nocne poty. Przyjmowanie niektórych leków przyczynia się do zaostrzenia tego stanu. Należą do nich leki przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwalergiczne (np. ibuprofen, paracetamol, aspiryna, kortyzon, prednizon i prednizolon), a także większość antydepresantów.