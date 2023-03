Przegrała walkę z chorobą. Smutne wieści obiegły świat

Urodziła się 7 lipca 1942 r. w Accrington w hrabstwie Lancashire. Na co dzień mieszkała wraz z siedmioma kotami w Notting Hill w Londynie. Mystic Meg należała to tych osób, które skrupulatnie chroniły swojej prywatności. Wiadomo jednak, że zamiłowanie do astrologii odziedziczyła po swojej babci. To właśnie Romka pochodząca z Rosji wszystkiego ją nauczyła.