Przejmujący wpis Kowalczyk. "Będziemy z Hugonkiem gotowi"

Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kacper Tekieli byli małżeństwem od 2020 do 2023 roku. 2 września 2021 roku powitali na świecie jedynego syna, Hugona. Ich szczęśliwe życie przerwała tragedia, które miała miejsce 17 maja 2023 roku. Kacper Tekieli podjął wówczas atak na szczyt Jungfrau w Szwajcarii, w ramach planu zdobycia wszystkich czterotysięczników w Alpach. Podczas zejścia z góry spadł wraz z lawiną, a jego zwłoki odnaleziono następnego dnia. Tekieli został pochowany 30 maja 2023 roku w Gdańsku.

W kolejnym, opublikowanym na swoim profilu na Instagramie, zamieściła również ostatnie zdjęcie Kacpra Tekieli po zdobyciu szczytu i przesłane do siebie wiadomości.

"10.12 AM

- PIK. Kocham was kotki.

- My ciebie bardziej mój kochany. Brawo".

