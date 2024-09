Przekręć jedną śrubę. W mieszkaniu od razu zrobi się cieplej

Nadeszła jesień, a wraz z nią nagły spadek temperatury. To dobry moment, aby ustawić okna na tryb zimowy. Dzięki temu w domu od razu zrobi się cieplej. Jak to zrobić? Poznaj prosty patent.

Mimo słonecznej pogody temperatura zaczyna stopniowo spadać. W mieszkaniach robi się coraz zimniej, a do rozpoczęcia sezonu grzewczego zostało jeszcze kilkanaście dni. Ciepłe swetry czy grube skarpety mogą nie wystarczyć. Na szczęście jest jeszcze jeden sposób, aby nie marznąć w domu. Polega na zmianie trybu okien z letniego na zimowy. Wyjaśniamy, jak to zrobić.

Jaka jest różnica pomiędzy trybem letnim a zimowym?

Plastikowe okna to już standard. Większość z nich wyposażona jest w specjalną funkcję, która pozwala na kontrolowanie temperatury w mieszkaniu. Po otwarciu okna na ramie można zauważyć charakterystyczne bolce, zwane też mimośrodami. To właśnie one umożliwiają zmianę trybu okna na letni bądź zimowy.

Oba tryby znacząco się od siebie różnią. Letni zmniejsza docisk do ramy okna, co usprawnia cyrkulację powietrza w pomieszczeniu. Z kolei tryb zimowy zwiększa docisk, co uniemożliwia dopływ zimnego powietrza z zewnątrz. To bardzo prosty sposób na to, aby w mieszkaniu zrobiło się znacznie cieplej.

Jak zmienić tryb w oknach?

Regulacja okien jest bardzo prosta. Zaopatrz się w klucz imbusowy bądź kombinerki. Otwórz okno. Spójrz na bok ramy. Z pewnością zauważysz jedną, dwie albo nawet trzy wypustki. Jeśli główny wskaźnik wskazuje na godzinę 3:00, to znak, że okna są w trybie letnim. Aby go zmienić, sięgnij po wybrane narzędzie, a następnie przekręć bolec o 90 stopni.

Zamknij okno i przyłóż dłoń do ramy. Jeżeli nie poczujesz powietrza, to znak, że okna zostały przestawione na tryb zimowy. Zmiana trybu minimalizuje straty ciepła. Dzięki temu obniżają się rachunki za ogrzewanie, co jest istotne szczególnie w nadchodzącym okresie grzewczym.

