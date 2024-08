Zamocz ręcznik papierowy i przetrzyj okna. Będą lśnić

Czy zdarzyło Ci się, że musisz umyć okna, a nie masz płynu do szyb w domu? To nie problem! Poznaj prosty przepis na domowy płyn do mycia okien, który jest tani i skuteczny.

W sklepach znajdziemy wiele różnorodnych specyfików do mycia okien, które zawierają silne składniki czyszczące. Wystarczy spryskać szybę, przetrzeć ściereczką i po kilku minutach cieszyć się czystymi, błyszczącymi oknami.

Co jednak zrobić, gdy płynu zabraknie? W takiej sytuacji warto sięgnąć po produkty, które być może masz w szafce kuchennej. Okazuje się, że przynoszą one podobne efekty do drogeryjnych płynów, a są znacznie tańsze.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Domowy płyn do mycia szyb

Jeśli w domu zabraknie Ci płynu do mycia szyb, a musisz je umyć, nie ma powodu do niepokoju. Prawdopodobnie znajdziesz w domu wszystko, co jest do tego potrzebne. Okazuje się, że czarna herbata doskonale sprawdza się w myciu okien, nie pozostawiając na nich zacieków, smug ani resztek kurzu i brudu. Co więcej, można nią czyścić wszystkie szklane powierzchnie, włącznie z drzwiczkami piekarnika czy lustrem.

Jak umyć okna za pomocą herbaty? Wystarczy zaparzyć kilka torebek czarnej herbaty, a następnie pozostawić ją do wystudzenia. W przygotowanym naparze należy zamoczyć ręcznik papierowy, po czym dokładnie umyć szyby. W trakcie mycia będą pojawiać się smugi, ale znikną zaraz po wyschnięciu. Polerowanie nie będzie konieczne.

Alternatywą opcją jest ocet

Nasze babcie często myły okna roztworem wody i octu. Ocet nie tylko dokładnie czyści, ale też nadaje szydom połysk. Aby wykorzystać go do mycia okien, wystarczy wymieszać 100 ml octu z 500 ml ciepłej wody. Następnie zanurzyć w tym roztworze ręcznik papierowy lub ściereczkę z mikrofibry i dokładnie wytrzeć nią okna. Dzięki temu szyby będą lśniące i nie będzie na nich smug. Niestety, po umyciu okien zapach octu będzie utrzymywał się w domu przez około godzinę.

Wiele osób zamiast dedykowanego płynu do mycia szyb używa także rozcieńczonego płynu do mycia naczyń. Wystarczy dodać łyżkę płynu do 500 ml ciepłej wody. W takim roztworze można zanurzyć miękką ściereczkę z mikrofibry i przetrzeć nią szyby. Efekt to czyste i lśniące okna.

Zobacz także Zrób palnikom taką kąpiel. Brud odejdzie całymi płatami

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl.