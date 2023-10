Przekręć przed sezonem grzewczym. Unikniesz tragedii

Co, jeżeli woda nie leci?

Taki problem każdego roku pojawia się w wielu domach. Jeżeli woda nie wyleci z grzejnika, może to oznaczać, że w instalacji jest jej zbyt mało. Właściciele mieszkań w budynkach powinni zgłosić to od razu do zarządcy bądź spółdzielni mieszkaniowej. Właściciele domów mogą zrobić to na własną rękę i uzupełnić poziom wody w instalacji.