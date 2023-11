Przekręć w oknie. W domu będzie cieplej

Wraz ze spadkiem temperatur na zewnątrz, rozpoczął się sezon grzewczy, który znów pochłonie sporo pieniędzy z portfeli Polaków. W dobie inflacji warto poznać sposoby na to, jak możemy zaoszczędzić, jednocześnie nie marznąc. Jednym z nich jest szybkie uszczelnienie okien i przestawienie ich z trybu letniego na zimowy . Jak to zrobić? Użytkowniczka "Mama mopuje" pokazała instrukcje w nagraniu udostępnionym na TikToku.

Choć mało kto o tym wie, okna mają dwa tryby: letni oraz zimowy. Gdy na zewnątrz robi się chłodniej, należy przekręcić je w jednym miejscu, dzięki czemu zaoszczędzimy na rachunkach za ogrzewanie. Jak to zrobić? Przygotuj śrubokręt lub kombinerki i przyjrzyj się nagraniu.

" Gdy tylko zacznie się okres grzewczy, przestaw okna na tryb zimowy, który polega na mocniejszym docisku skrzydła do ramy okna . Okno będzie szczelniejsze i zmniejszysz tym ucieczkę ciepła z domu. Potrzebujesz do tego zaledwie śrubokręta lub kombinerek. Pamiętaj, żeby przestawić okna na lato, jak tylko skończysz ogrzewać dom" - czytamy pod filmikiem.

Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: najlepiej włączyć grzejnik i cieszyć się ciepłem. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ ogrzewanie pochłania mnóstwo pieniędzy, na co nie każdy może sobie pozwolić. Warto więc pamiętać o kilku kluczowych kwestiach, którymi podzieliła się na TikToku profesjonalna agentka nieruchomości.