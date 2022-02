Przemysław Kossakowski wrócił na studia. "Pewnych rzeczy muszę się nauczyć"

- Wynikało to ze spotkania na planie programu z osobami ze spektrum autyzmu. Okazało się, że moje flow, które wystarczało w "Down the road", na planie "Projektu Cupid" tak nie działa. Stwierdziłem, że pewnych rzeczy muszę się nauczyć. W wieku 50 lat wylądowałem na studiach - wyznał Kossakowski w rozmowie z Plotkiem.