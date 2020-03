Przemek Kossakowski wyruszył w trasę z osobami z zespołem Downa

"Down the road. Zespół w trasie" to nowy program Przemka Kossakowskiego. Opowiada o szóstce młodych osób z zespołem Downa, które razem z prowadzącym wyruszają w podróż swojego życia. Odwiedzają różne kraje i mierzą się ze stereotypami.

Przemysław Kossakowski, prowadzący "Down the road. Zespół w trasie" (ons)

– Gdy oficjalnie ogłosiliśmy, na czym polega nasz nowy program, pojawiły się głosy, że telewizja wykorzystuje osoby z niepełnosprawnościami. Że Kossakowski ich kosztem robi sobie reklamę. Nieprawda – powiedział Przemysław Kossakowski na łamach "Wysokich Obcasów".

Podkreślił, że zrealizował ten pomysł, aby pokazać Polakom osoby z zespołem Downa, bo na co dzień większość nie ma z nimi styczności, przez co postrzega je jako nieporadne.

"Down the road. Zespół w trasie". Program przełamuje tabu Twórca niestandardowych programów telewizyjnych zaznaczył, że nowy program przełamuje tabu. Osoby z zespołem Downa są postrzegane jako niesamodzielne, wymagające opieki. W podróży muszą zmierzyć się z trudnościami, wykazać się pomysłowością.

Przemysław Kossakowski jest dziennikarzem stacji TTV, w której prowadził pięć popularnych programów. Poznawał już medycynę niekonwencjonalną czy wcielał się w znane osoby. Tym razem został liderem drużyny osób z zespołem Downa. Prywatnie Kossakowski związany jest z podróżniczką Martyną Wojciechowską, prowadzącą program "Kobieta na krańcu świata".

