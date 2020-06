Przemoc seksualna wobec kobiet. Seks nie jest obowiązkiem małżeńskim

Temat przemocy seksualnej w małżeństwach powraca jak bumerang. W mediach pojawiają się treści sugerujące, że kobieta musi zgadzać się na seks zawsze, kiedy oczekuje od tego jej partner. To nieprawda! Zbliżenie zawsze, bez względu na relację między dwojgiem ludzi, musi odbywać się obopólną zgodą.

Centrum Praw Kobiet opublikowało w mediach społecznościowych post pod hasłem "Seks nie jest obowiązkiem małżeńskim". To odpowiedź na liczne wiadomości kobiet, które nie zgadzają się z takimi stwierdzeniami pojawiającymi się w mediach. Jakiś czas temu Radio Maryja wyemitowało audycję "Jak być dobrą żoną w sypialni". Emisja materiału wzbudziła spore kontrowersje.

Organizacja działająca na rzecz kobiet postanowiła uzmysłowić kobietom, a także ich partnerom, że seks musi odbywać się za obopólną zgodą. Także w małżeństwie. Twierdzenia przedstawione w poście opublikowanym przez Centrum Praw Kobiet postanowiliśmy skonfrontować z wypowiedziami seksuologa. Warto nadmienić, że słowa te padły m.in. podczas audycji Lecha Polakiewicza w Radiu Maryja.

- Sformułowania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, łamią wszystkie prawa zawarte w powszechnej Deklaracji Praw Seksualnych WHO. Dokument zawiera 11 fundamentalnych i uniwersalnych praw, takich jak, np. prawo do wolności seksualnej, czy przyjemności seksualnej. Przekaz poniższych tez stawia kobietę w pozycji uległej, pozbawionej prawa do decydowania i rozporządzania swoim ciałem oraz prawa do czerpania przyjemności seksualnej. Takie postawy są bardzo niebezpieczne, gdyż normalizują przemoc i ograniczają wolność kobiet - mówi w rozmowie z WP Kobieta Marta Łachacz, seksuolog w Pozytywni w seksie.

Żona nie może uważać swojego męża za agresora czy potencjalnego gwałciciela. Ma on prawo domagania się od żony współżycia seksualnego

- Powszechnie funkcjonujący zwrot "obowiązek małżeński" jest bardzo krzywdzący dla kobiet. Oznacza on, że w małżeństwie mąż ma prawo zarządzać ciałem kobiety według swoich potrzeb, a kobieta ma poddawać się temu bez sprzeciwu. Nikt tu nie zwraca uwagi na to, czy kobieta ma ochotę, czy wyraziła zgodę, czy czerpie przyjemność, czy czuje się bezpiecznie. Takie zachowania są łamaniem wolności kobiet, zabieraniem im prawa do decydowania o sobie. W Polsce temat gwałtów małżeńskich owiany jest wielkim tabu, a brak edukacji seksualnej i świadomości o własnych prawach sprawia, że kobiety tkwiące w takich relacjach uznają zmuszanie przez mężów do współżycia jako coś normalnego, dlatego niewielki tylko procent ofiar decyduje się na ujawnienie doznanej krzywdy. Stereotypy, brak zrozumienia, lęk, poczucie wstydu, strachu przed sprawcą, zależność ekonomiczna, sprawiają, że ofiara nie podejmuje żadnych

działań by sobie pomóc. Część kobiet może nawet nie mieć świadomości, że doświadczają gwałtu ze strony mężów - mówi Łachacz.

Trudny małżonek to prawdziwy dar od Pana Boga. Dar i ogromne wyróżnienie (…) bo Pan Bóg zauważył, że tylko ty dasz sobie z nim radę.

- Osoba trudna to zazwyczaj taka, która stosuje przemoc. Nikt nie musi dawać sobie rady z taką osoba, żyć z nią, ani znosić upokorzenia z uśmiechem myśląc, że został wybrany. Przemoc fizyczna, słowna i każda jej inna forma nie ma usprawiedliwienia. Presja społeczna nie ułatwia kobietom odejścia od agresora, często robiąc z kobiet winne temu, co je spotyka. I tu znowu brak edukacji i świadomości praw doprowadza do wielu dramatów - dodaje Łachacz.

Jeżeli wyeliminujemy doświadczenie krzyża, czyli cierpienia, to dojdzie do czegoś takiego, że tylko kiedy mam ochotę, to współżyję, a jak nie mam ochoty, to nie współżyję. I wtedy może być bardzo poważny problem.

Jest zupełnie na odwrót. Każdy powinien mieć prawo do podejmowania aktywności seksualnej świadomie, odpowiedzialnie, zgodnie, z poszanowaniem zdrowia oraz granic własnych i partnera.