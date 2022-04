Przemysław Kossakowski kończy 50 lat! Jak toczyło się jego życie uczuciowe?

"Do Polski wróciłem bez grosza, za to z sześcioma obrazami. Rozpadło się moje małżeństwo. Myślę, że żona zmęczyła się życiem na wsi i rozpaczliwymi próbami wiązania końca z końcem. Zostałem sam. Czterdziestolatek bez kobiety, dzieci, roboty, za to z poczuciem, że w życiu niespecjalnie mu wyszło i musi zbudować je od nowa" – wyznał podróżnik na łamach "Twojego Stylu".