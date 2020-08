Przemysław Kossakowski oświadczył się Martynie Wojciechowskiej. Podróżniczka oficjalnie potwierdziła zaręczyny

Martyna Wojciechowska zaręczyła się

Na swoim profilu na Faceboooku napisała, że są narzeczonymi. I to od roku! "Tak. Zaręczyliśmy się. Tyle że na początku 2019 roku, więc tak dawno temu, że stało się to dla nas naturalne. Przez cały ten czas noszę pierścionek z meteorytem. Tylko nikt tego nie zauważył. I dobrze. Bo to intymne wydarzenie i nie planowaliśmy się nim szeroko dzielić" - rozpoczęła swój wpis.