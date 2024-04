Przerobiła przemówienie Mariana Turskiego. Znacząca zmiana

Oprócz tego Matylda Damięcka dodała w opisie fragment historycznego przemówienia z zeszłorocznych obchodów, w którym Marian Turski, niegdyś osadzony w getcie łódzkim i więzień KL Auschwitz-Birkenau, odniósł się do brutalnego, rosyjskiego ataku na Ukrainę. Graficzka przerobiła nieco jego słowa, wspominając o Izraelu i Palestynie.

278 tys. - tylu użytkowników Instagrama obserwuje profil Matyldy Damięckiej, która regularnie dzieli się stworzonymi przez siebie grafikami. Damięcka nie boi się podejmować, a nawet komentować najróżniejsze tematy, w tym także polityczne. W ostatnim czasie na jej profilu mogliśmy zobaczyć m.in. grafiki odnoszące się do śmierci 25-letniej Lizy w Warszawie , śmierci Aleksieja Nawalnego czy Dnia Kobiet .

