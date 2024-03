Damięcka zadała internautom pytanie. Morze odpowiedzi pod mocnym wpisem

Wiadomość o brutalnym gwałcie i śmierci 25-letniej Lizy zmroziła sporą część internautów. Wśród osób, które komentowały artykuły na ten temat, pojawiały się skrajne stanowiska. To wywołało rozmowy o zachowaniach kobiet i mężczyzn. Na swój sposób do tej burzy odniosła się Matylda Damięcka, tym razem zwracając się do mężczyzn. "Pytanie jest hipotetycznym w dyskusji o toksycznej męskości i kobiecości" - podkreśliła artystka.