Przerwała wywiad. Kamery zarejestrowały "nerwową reakcję"

Emilia Krakowska przybyła do siedziby TVP w eleganckiej, czerwonej stylizacji z perłami, kapeluszem i okularami. W trakcie świętowania urodzin "Na dobre i na złe", udzieliła kilku wywiadów. Jeden z nich został przez nią jednak przerwany. O co takiego ją zapytano?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!