Emilia Krakowska zakochana. Aktorka opowiedziała o swoim partnerze

Krakowska opowiedziała także zabawną historię pewnego wywiadu, którego udzieliła, a który pośrednio przyczynił się do ponownego spotkania pary. Wyznała w nim, że jest zakochana w inżynierze pracującym w Afryce. Dodała do tego zdjęcia z młodości, a zaskoczonym taką informacją dzieciom powiedziała, że zrobiła to, aby dziennikarka po prostu miała ciekawy temat i dzięki temu mogła zarobić. Po pewnym czasie miał się do niej odezwać przebywający u znajomych w Warszawie Sergiusz.