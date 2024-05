Poszła do łóżka z nieznajomym. Nigdy czegoś takiego nie widziała

Wiele osób decyduje się na seks na pierwszej randce z różnych powodów. Często jest to poszukiwanie nowych doświadczeń seksualnych, próba przełamania monotonii codziennego życia, lub namiętność, której trudno jest zapanować. Jednak niektórzy później żałują podjętej decyzji.

Jednak z czasem atmosfera stawała się coraz bardziej gorąca. Para wylądowała nago w łóżku. Wtedy pojawiła się pierwsza przykra niespodzianka. - Zobaczyłam, że ma na członku jakieś dziwne narośla. Spytałam o to, ale powiedział, że to genetyczne – opowiada kobieta. Nigdy wcześniej się z czymś takim nie spotkała.

Sam stosunek okazał się dla niej krótki i mało satysfakcjonujący. - W trakcie czułam, jakby on był kompletnie nieobecny. Zrobił, co miał zrobić i tyle. Nie miałam orgazmu, nie czułam się dobrze - mówi. Sytuacja pogarszała się z minuty na minutę. - Zaczął opowiadać mi o swojej byłej i o tym, jak bardzo nie mógł się pozbierać. Pokazał mi nawet jej zdjęcie przy kluczach – wspomina Amanda.

Angelika Szelągowska-Mironiuk, psycholożka i psychoterapeutka, w rozmowie z Wirtualną Polską wyjaśnia, co sprawia, że ludzie decydują się na seks na pierwszej randce. - Często jest oznaką tego, że partnerów łączy silna namiętność, a także wynikiem tego, że dwie strony uważają się za bardzo atrakcyjne - mówi.

Dodaje jednak, że nie jest to opcja dla każdego i niesie za sobą wiele zagrożeń, np. to, że każda z osób będzie miała inne intencje.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl