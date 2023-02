Przeszła całą wschodnią granicę. "Jest kilka granic i kilka różnych historii"

Starałam się czytać jak najwięcej reportaży o wschodniej granicy. Na ok. 6 miesięcy przed spacerem zaczęłam przygotowywać się kondycyjnie, wcześniej nie chodziłam na tak długie dystanse, i to z obciążeniem. W tamtym czasie mieszkałam w górach. Codziennie chodziłam na trzygodzinne spacery, przez góry do Biedronki i wracałam solidnie obładowana (śmiech). W ten sposób dbałam o kondycję fizyczną. Nie wiem, co by było, gdybym tego nie zrobiła, bo i tak było mi często bardzo ciężko. A jeżeli chodzi o zbieranie materiałów do książki, to raczej nastawiłam się na przypadek, nie szukałam wcześniej bohaterów. Chciałam sprawdzić, czy chodzenie może być metodą reporterską. Wszystkie osoby, które opisałam w książce, stanęły – dosłownie – na mojej drodze.