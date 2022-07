W tym mieście w UE większość mieszkańców mówi po rosyjsku

- Myślę, że to mało prawdopodobne, by Narwa stała się drugim Donieckiem. Rosyjskojęzyczni mieszkańcy doskonale wiedzą, co dzieje się za rzeką. Co innego jeździć do Rosji po tani alkohol, a co innego tam żyć. Może niektóre osoby nie miałyby nic przeciwko, ale można ich policzyć na palcach jednej ręki. Estonia to przecież Europa, która daje o wiele więcej możliwości niż Rosja – przekonuje Anna Malinowska.