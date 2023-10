Przetrzyj tym półki w lodówce. Będzie lśnić jak nowa

Rysy powstałe na półkach lodówki to zwykle efekt nieodpowiedniej pielęgnacji. Najczęściej powstają one wskutek nieopatrznego porysowania szkła ostrym przedmiotem, np. kantem metalowej blaszki do pieczenia. Do zarysowania powierzchni półki może dojść również w trakcie jej mycia. Część z nas używa do tego szorstkiego zmywaka - to właśnie ono rysuje powierzchnię. Jest jednak sposób, żeby pozbyć się rys z półek lodówki.