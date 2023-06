Przetrzymywała ją jako niewolnicę. Męża namawiała do bicia i gwałcenia

Wcześniej małżonkowie mieli przebywać w Syrii i dołączyć do Państwa Islamskiego. To tam prawdopodobnie poznali 20-letnią wówczas Jazydkę, którą następnie przewieźli do Iraku. Nadine K. i jej mąż znęcali się nad nią przez trzy lata - od 2016 roku do 2019 roku.