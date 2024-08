Przez alkohol straciła wiele. Gdy zachorowała, rzuciła nałóg

Debiutowała na krakowskich scenach teatralnych w latach 60., gdzie szybko zdobyła uznanie za swoje niezwykle emocjonalne i ekspresyjne występy. Wkrótce Halina Wyrodek trafiła do Piwnicy pod Baranami, gdzie stała się jedną z czołowych postaci tego legendarnego kabaretu.

Jej kariera filmowa mogłaby jednak rozkwitnąć jeszcze bardziej. Na drodze stanął jednak alkohol. Aktorka nigdy nie kryła, że lubi zaglądać do kieliszka. W wywiadach często żartowała ze swojego "chuligańskiego charakterku", przyznając, że z powodu napojów wyskokowych straciła wiele ról.

Jej życie było pełne intensywności, zarówno w twórczości, jak i w codziennym życiu. Słynęła z niewyparzonego języka i skłonności do impulsywnego zachowania, co w połączeniu z alkoholem prowadziło do konfliktów, zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.